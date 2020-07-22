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Дело Ивана Голунова
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Мосгорсуд отменил арест полицейским, обвиняемым по делу Голунова

Они пробудут под стражей до 2 августа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду отменил решение о продление ареста четырем бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову, отправив материалы по мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд и оставив обвиняемых под стражей до 2 августа", - огласила решение судья.

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