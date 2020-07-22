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Прокуратура организовала проверку после отравления 70 работников ремонтного депо в Иванове

Ход проверки поставлен на личный контроль северо-западного транспортного прокурора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отравления 70 сотрудников вагонного ремонтного депо в Иванове - филиала железнодорожного оператора по перевозке нефтеналивных грузов "БалтТрансСервис" (входит в Globaltrans).

Проверка инициирована по требованию северо-западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Ивановская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства по факту массового отравления сотрудников вагонного ремонтного депо Иванова филиала ООО "БалтТрансСервис", - говорится в сообщении.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, 18 июля 2020 года, на следующий день после поставки индивидуальным предпринимателем комплексных обедов сотрудникам вагоноремонтного депо по действующему договору, 70 работников предприятия направили на больничный с признаками пищевого отравления.

Ход проверки поставлен на личный контроль северо-западного транспортного прокурора.

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РоссияИвановская область
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