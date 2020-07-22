Пожар на складе в Подмосковье потушен

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пожар на территории складского комплекса в Видном ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 15:55 объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Пожар на территории складского комплекса произошел в ночь на среду. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, пожару был присвоен второй номер сложности из четырех. Группировка для тушения пожара была увеличена, в том числе за счет привлечения пожарно-спасательных подразделений из Москвы. К ликвидации привлекались 89 человек и 28 единиц техники.

Тушение пожара осложнялось недостаточным водоснабжением, а также горючими смесями, которые хранятся внутри строения.