Суд арестовал фигурантов нападения на экс-главу "Ростсельмаша" за разбой под Псковом

ПСКОВ, 22 июля. /ТАСС/. Великолукский городской суд Псковской области заключил под стражу двух уроженцев города Азова Ростовской области, обвиняемых в нападении на великолукского предпринимателя, сообщила в среду пресс-служба суда. Кроме того, они подозреваются в нападении на бывшего директора завода "Ростсельмаш" и убийстве его сестры.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего и 28-летнего уроженцев города Азова Ростовской области, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, т. е. нападение в целях хищения чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище и с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере")", - отмечается в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, такое решение приняли в отношении Евгения и Сергея Кизименко.

Как следует из материалов дела, в середине мая уроженцы Азова проникли в квартиру великолукского предпринимателя, нанесли несколько ударов в область головы, от которых потерпевший упал на пол. Затем обвиняемые похитили денежные средства и имущество.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства пожилой женщины в ходе разбойного нападения на дом в Азовском районе Ростовской области. Убитой оказалась сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а самого экс-директора предприятия Юрия Пескова госпитализировали. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в нападении на домовладение в Азовском районе Ростовской области, ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области (1992 и 1994 г. р.) и уроженец Санкт-Петербурга 1982 года рождения. По данным СК, при задержании у подозреваемых обнаружили и изъяли имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим. В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства совершенных преступлений.