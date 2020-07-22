Следствие проводит почерковедческую экспертизу по делу Голунова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следствие по делу экс-полицейских, арестованных по уголовному делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, проводит почерковедческую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в органах следствия.

"Следствие проводит сейчас последнюю, почерковедческую, экспертизу. Исследуются документы, которые оформляли бывшие полицейские при его задержании", - сказал собеседник агентства.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за необоснованное уголовное преследование.

Басманный суд столицы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.