В Самаре двоих полицейских обвинили в превышении полномочий

САМАРА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении двух сотрудников транспортной полиции из Самары. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задержанные днем 15 июля 2020 года применили насилие в отношении одного из пассажиров на железнодорожном вокзале на станции "Самара". В настоящее время обоих сотрудников уволили, им предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие для установления всех обстоятельств преступления. Руководителей задержанных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Для предотвращения повторения подобных случаев в адрес руководства транспортной полиции готовится представление об устранении обстоятельств совершения подобных преступлений и усилении контроля работы подчиненных со стороны руководства.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.