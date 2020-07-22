Суд в Польше принял решение о трехмесячном аресте экс-главы "Укравтодора"

ВАРШАВА, 22 июля. /ТАСС/. Варшавский суд назначил задержанному в понедельник бывшему министру транспорта Польши и экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку меру пресечения в виде временного ареста сроком на три месяца. Как сообщает Польское агентство печати, соответствующее решение было принято судом в среду.

Во вторник Новаку после допроса в польской прокуратуре предъявили обвинение в коррупции и получении выгоды преступным путем. Он и еще двое фигурантов этого дела не признали вину.

Дело, возбужденное в отношении Новака, касается организованной преступной группировки, на след которой вышли польское Центральное антикоррупционное бюро и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Новак - представитель правившей в Польше до 2015 года партии "Гражданская платформа". Сейчас это политическое объединение в оппозиции. С 2011 по 2013 год Новак руководил Министерством транспорта Польши. Уйти с этого поста ему пришлось после скандала, связанного с тем, что он не внес в свой отчет о доходах дорогие наручные часы. Главой "Укравтодора" Новак стал в 2016 году. В сентябре прошлого года он оставил эту должность.