Навальному предъявлено обвинение в клевете в отношении ветерана ВОВ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение блогеру Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Сегодня Навальному предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемого. Вину он не признал. Моему подзащитному также дали повестку о явке в СК в четверг. Нас обещали уведомить об окончании следствия", - сказал защитник.

По его словам, после этого с материалами дела ознакомится потерпевший, затем Навальный и его адвокат, потом оно поступит в прокуратуру, а затем дело передадут в суд. "Рассмотрение состоится в мировом суде", - отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователь применил к блогеру меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело было возбуждено после комментария Навального в Twitter телеканала Russia Today к ролику об одобрении поправок к Конституции РФ общественными деятелями. В комментарии блогер негативно высказался об участниках ролика, среди которых был ветеран ВОВ Игнат Артеменко.