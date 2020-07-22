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Дело сестер Хачатурян

Мосгорсуд 31 июля начнет рассматривать дело двух старших сестер Хачатурян

Заседание пройдет в закрытом от СМИ и слушателей режиме

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский городской суд на 31 июля назначил дату предварительных слушаний по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

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"Предварительное судебное заседание по делу Хачатурян назначено на 31 июля в 11:00 мск", - сказала собеседница агентства. Оно пройдет в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Уголовное дело младшей сестры находится в Бутырском суде Москвы, и дата судебного заседания пока не назначена.

Теги
РоссияДело сестер Хачатурян
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