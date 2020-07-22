Суд не изменил наказание экс-главе пензенского минздрава по делу об изнасиловании

ПЕНЗА, 22 июля. /ТАСС/. Пензенский областной суд в среду рассмотрел апелляционную жалобу на приговор экс-министру здравоохранения Пензенской области Владимиру Стрючкову, осужденному по делу об изнасиловании. Суд изменил приговор в апелляционной инстанции, но оставил срок наказания без изменения, сообщила ТАСС представитель суда.

25 мая суд приговорил Стрючкова к трем годам и трем месяцам колонии по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

"Приговор изменен в апелляционной инстанции в части определения порядка зачета наказания. Срок наказания оставлен без изменения", - отметила собеседница агентства. Время, которое Стрючков провел под домашним арестом, будет зачтено при отбывании им наказания в колонии из расчета два дня домашнего ареста - один день отбывания наказания.

В конце апреля 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который занимал с 2012 года. В мае того же года он был задержан по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, по решению суда отправлен под домашний арест. Свою вину в суде Стрючков не признал.