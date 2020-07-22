У здания Петрозаводского суда задержан мужчина по подозрению в серии краж

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина, задержанный у здания Петрозаводского горсуда во время оглашения приговора руководителю карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, подозревается в серии краж в составе преступной группировки. Операцию проводили сотрудники полиции совместно с Росгвардией, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

В среду во время оглашения приговора главе карельского "Мемориала", которое проходило в закрытом для журналистов режиме, у здания суда собрались несколько десятков человек, среди них был консул Финляндии в Петрозаводске. На территории были усилены меры безопасности, на улице дежурили сотрудники правоохранительных органов.

"Задержанный возле суда во время оглашения приговора Юрию Дмитриеву проходит по делу о кражах", - рассказала собеседница агентства.

Преступную группу подозревают в десяти случаях краж в крупном и особо крупном размере из организаций и предприятий. Ее члены действовали на территории Прионежского, Кондопожского районов, а также в Петрозаводске. Правоохранители установили, что к делу причастны девять граждан. У здания суда на улице Красной был задержан организатор, уточнили в МВД по республике.

"Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе полиции.