Волочкову оштрафовали после поездки во время карантина в монастырь в Дивеево

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы оштрафовал балерину Анастасию Волочкову после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, расположенный в селе, где на тот момент действовал карантин. Как уточнили ТАСС в суде, назначенный балерине административный штраф составляет 20 тыс. рублей.

"Тверской районный суд Москвы признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации"). Ей назначен административный штраф в размере 20 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

В конце июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram написал, что в отношении Волочковой составлены протоколы об административном правонарушении после ее поездки. Перед этим балерина в своем Instagram-аккаунте разместила несколько фотографий из монастыря.

В отношении Волочковой 3 августа в Тверском суде Москвы также будет рассмотрен административный материал по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Статья предусматривает административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В середине апреля у нескольких настоятельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря был выявлен коронавирус, в этой связи Роспотребнадзор закрыл на карантин монастырь и село Дивеево. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село до сих пор закрыто для посещения.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви. Он основан в 1780-е годы, расположен в селе Дивеево, в 170 км от Нижнего Новгорода. В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивееве и самом монастыре.