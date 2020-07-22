В офисах Fiat Chrysler в Италии прошли обыски из-за подозрений по поводу данных о выбросах

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Финансовая гвардия Италии провела обыски в офисах компаний группы Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Как сообщает в среду агентство ANSA, следственные действия производились в рамках проводимого прокуратурой Франкфурта расследования фальсификации информации об оборудовании, установленном на автомобилях индустриального назначения.

По данным агентства, речь идет об оборудовании, которое не соответствует европейским нормам по выбросам загрязняющих атмосферу веществ. В компании подтвердили факт проведения проверок и заверили, что предоставили всю необходимую информацию.

В 2015 году крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen оказался в центре так называемого дизельного скандала. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

В конце февраля 2020 года концерн достиг мирового соглашения по коллективному иску, в рамках которого обязался выплатить €830 млн. В разных странах эта история породила полемику и предложения об ограничении использования или даже запрете автомобилей с дизельным двигателем.