Источник: в Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и директор техникума

МАГАС, 22 июля. /ТАСС/. Силовики после обысков задержали председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафу Белхороева и директора аграрного техникума Курейша Белхороева, которые приходятся братьями арестованному по делу о растрате депутату республиканского парламента Якубу Белхороеву. Об этом ТАСС сообщили источник в силовых структурах республики.

"Двое братьев Якуба Белхороева - Курейш и Мустафа - задержаны после обысков. Предполагается, что Мустафа будет этапирован в Москву, возможно, им будут вменены те же статьи, что и Якубу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов в среду провели обыски в здании контрольно-счетной палаты и доме Мустафы Белхороева. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее СК РФ сообщил о задержании в июле депутата республиканского парламента Ингушетии, экс-главы регионального управления Фонда социального страхования (ФСС) Якуба Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу по делу о растрате.