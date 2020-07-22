В ДТП в Набережных Челнах пострадали восемь человек

КАЗАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Набережных Челнах. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан. По информации регионального Минздрава, восемь человек пострадали.

"По ДТП в Набережных Челнах с участием пассажирского автобуса с пострадавшими организована прокурорская проверка", - говорится в сообщении прокуратуры

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в ДТП пострадали восемь человек. Погибших нет. Состояние всех пострадавших - средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что "в результате ДТП и столкновения транспорта пассажирский автобус совершил опрокидывание на проезжую часть". Ведомство намерено установить все обстоятельства происшествия, причины и условия, способствовавшие ДТП, соответствие улично-дорожной сети в месте столкновения транспортных средств нормативным требованиям, соблюдение порядка допуска водителя к пассажирской перевозке, а автобуса - обязательных требований безопасности.

В новость внесены изменения (19:43 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.