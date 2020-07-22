Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль уголовное дело о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое повлекло гибель человека. Об этом в среду ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы получили ответ из Генеральной прокуратуры, что ведомство взяло это дело на контроль, что исключает возможность принятия по делу Ефремова незаконного решения", - сказал Пискарев.

При этом парламентарий считает, что невозможно полностью исключить влияние на разбирательство из-за его активного освещения в СМИ. "Самое главное, чтобы суд не реагировал на это все, а принимал решение на основании добросовестно проведенного расследования", - добавил депутат.

Ранее в среду материалы по уголовному делу поступили в Пресненский суд Москвы. Актера обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В начале июня Пискарев направил генеральному прокурору России Игорю Краснову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обращения о необходимости проведения объективного расследования ДТП с участием Ефремова. Незадолго до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что у актера могут найтись "покровители". По его словам, "когда речь идет об известных, о ресурсных, о занимающих должности", то у парламентариев возникает право на сомнение в том, что следствие не столкнется с давлением. В связи с этим комитету по безопасности было поручено взять данное дело под контроль.