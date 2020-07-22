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В Красногорске второй за день ребенок пострадал от укусов собаки

На Комсомольской улице бродячая собака напала на мальчика, он госпитализирован с рваными ранами головы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика в Красногорске. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 13 на Комсомольской улице бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика. Он госпитализирован с рваными ранами головы", - сказал собеседник агентства.

Это уже второй случай нападения собаки на детей за день. Ранее в Красногорске около дома 5 по Первомайской улице бойцовская собака напала на семилетнего мальчика и укусила его в лицо. Ребенок госпитализирован.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области, надзорное ведомство проводит проверку в связи с нападением собаки на семилетнего ребенка.

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