Экстрадиция из Грузии в Россию предполагаемого соучастника убийства Шишкиной не начата

ТБИЛИСИ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Грузии пока не начали процедуру экстрадиции в Россию Ивана Кочеткова, предполагаемого соучастника убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил адвокат задержанного Георгий Кондахишвили.

"Его (Кочеткова - прим. ТАСС) задержали в мае в Грузии. По просьбе семьи задержанного я не буду вдаваться в подробности уголовного дела, чтобы избежать разного рода спекуляций в СМИ. Единственное, могу вам сказать, что процедура экстрадиции в Россию пока не начата", - сказал Кондахишвили.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко в среду сообщила о задержании Кочеткова в Грузии. По ее словам, следствие считает, что обвиняемый в январе 2018 года по указанию другого фигуранта дела Ярослава Сумбаева поджег автомобиль Евгении Шишкиной, чтобы запугать ее и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева.

На родине Кочеткову заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, умышленном уничтожении или повреждении имущества, угрозе или насильственных действиях в связи с производством предварительного расследования. В отношении Кочеткова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Что же касается Сумбаева, то он тоже был задержан в Грузии в 2018 году и в октябре 2019 года передан российской стороне.

Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области из самодельного огнестрельного оружия. Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием компьютерных технологий. Сумбаев по этому делу был обвиняемым. Уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами. Расследование в отношении заказчика убийства - Ярослава Сумбаева - продолжается.