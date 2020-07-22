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ДТП с участием Михаила Ефремова

Суд по делу Ефремова начнется 29 июля

Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме
Михаил Ефремов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Суд по делу артиста Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где пройдет процесс.

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"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00", - сказали в суде.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Теги
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