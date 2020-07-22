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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения", - сообщили в СК.

В ближайшее время фигурантке будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, задержанная - бывший соцработник. "В 2016 году она работала у убитой преподавательницы, а потом они продолжали периодически общаться", - сказал источник.

По данным следствия, 19 июля в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту обнаружено тело женщины 1929 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю ГСУ СК по Москве доложить о проводимых следственных действиях по данному уголовному делу.

Ирина Борисовна Шур - теоретик музыкального искусства, автор множества монографий. Более 50 лет преподавала во ВГИК историю культуры.

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