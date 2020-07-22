Бывшая приемная дочь главы карельского "Мемориала" Дмитриева передана бабушке

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 июля. /ТАСС/. Бывшая приемная дочь руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, которого в среду суд признал виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком, продолжит жить с родной бабушкой. Дмитриев лишился права быть опекуном несовершеннолетних, сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Петрозаводский городской суд в среду оправдал руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по трем статьям - развратные действия, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии, а также незаконное хранение частей оружия. В то же время его признали виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком (ст. 132 ч. 4 п. "б"), за что суд приговорил его к 3,5 годам колонии строго режима, что значительно ниже минимального срока наказания для данного преступления

"Ребенок был передан родной бабушке, бабушка оформила над ребенком опеку. Ни о какой другой опеке больше речи идти не может. <…> Есть судебное решение, оно теперь просто закрыло ему доступ к любому приемному ребенку. Я думаю, общаться с девочкой он тоже не сможет", - сказал собеседник агентства.

Приговор Юрию Дмитриеву детский омбудсмен назвал "странным", отметив, что на суд со стороны общественности, правозащитников и журналистов оказывалось сильное давление. Сараев добавил, что дело руководителя карельского "Мемориала" рассматривалось два года, в то время как обычно такие процессы заканчиваются в гораздо более сжатые сроки.

"Я был уверен в виновности Дмитриева, поскольку больше знаком с материалами дела, нежели его защитники [сторонники Юрия Дмитриева - ТАСС]. У него была большая группа поддержки - правозащитники, журналисты. 90 процентов [людей], которые входили в эту группу поддержки, понятия не имели, что на самом деле разбирается в суде. Они не имеют доступа к документам, которые суд рассматривал, у них нет доступа к уликам, они не знали, о чем говорят на судебных заседаниях", - прокомментировал закрытый судебный процесс уполномоченный по правам ребенка в регионе.

Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков воспользовался статьей 64 УПК РФ, которая предполагает возможность более мягкого, чем предусмотрено, наказания по ряду причин. В итоге вместо минимальных 12 лет лишения свободы Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. С учетом уже проведенного времени в СИЗО, выйти на свободу Дмитриев может в ноябре 2020 года.