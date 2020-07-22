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В Москве пассажир метро, поднятый с путей на "Красных воротах", умер после приезда медиков

Молодому человеку было 22 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пассажир московского метро, которого подняли с путей на станции "Красные ворота", умер после прибытия медиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Около 20:40 на станции "Красные ворота" Сокольнической линии метро с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина, Были приняты меры для его извлечения", - сообщили в полиции. Дежурившие на станции полицейские вызвали скорую помощь. Проводится проверка.

"В результате полученной поездной травмы, несовместимой с жизнью, пострадавший скончался. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 22-летнего жителя столицы", - добавили в главке.

Ранее столичная подземка сообщила, что на Сокольнической линии нет движения поездов от "Комсомольской" до "Парка культуры" из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда ходят с увеличенными интервалами.

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