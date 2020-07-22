В Москве обрушились из-за пожара два этажа неэксплуатируемой парковки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Два этажа неэксплуатируемой парковки на юго-западе Москвы обрушились из-за пожара.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар произошел на пятом этаже 5-этажного неэксплуатируемого здания по адресу: улица Академика Волгина, дом 2.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведения о пострадавших не поступали", - сообщили в главке.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, произошло частичное обрушение здания. "Произошло частичное обрушение четвертого и третьего этажей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение по улице Академика Волгина частично перекрыто из-за инцидента.

"По улице Академика Волгина частично перекрыто движение в обе стороны. Пожар локализован на площади 100 кв. м", - сказал источник.