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Обвал грунта произошел на стройке в Мехико

Четыре человека получили травмы

МЕХИКО, 23 июля. /ТАСС/. Обвал грунта произошел в среду на строительной площадке в районе Топилехо в округе Тлальпан на юге столицы Мексики, где идет возведение крупной больницы. Об этом сообщила в своем Twitter глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"Из-за обвала грунта при строительстве <...> больницы общего профиля в Топилехо четыре человека получили травмы, - говорится в записи. - Городские экстренные службы прибыли на место происшествия". Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, их жизнь вне опасности.

Сведений о причинах инцидента обнародовано не было.

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