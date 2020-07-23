В Колумбии обнаружили еще двух солдат, погибших при крушении вертолета

БОГОТА, 23 июля. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил Колумбии в среду сообщили, что поисковая бригада обнаружила тела еще двух погибших военнослужащих, которые находились на борту вертолета Black Hawk, упавшего на юго-востоке Колумбии.

"Командованию <...> разрешено сообщить об обнаружении тел двух наших солдат, пропавших без вести", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вооруженных сил.

Отмечается, что они будут доставлены в город Миту (столица юго-восточного департамента Ваупес), где находятся тела девяти военнослужащих, обнаруженные днем ранее. Затем они будут перевезены в Боготу.

Во вторник министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что в результате падения вертолета в юго-восточном департаменте Ваупес шесть человек получили травмы, еще 11 пропали без вести.