В Приморье возбудили восемь уголовных дел о мошенничестве с материнским капиталом

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье возбудили восемь уголовных дел о мошенничестве со средствами материнского капитала по национальному проекту "Демография", сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в декабре 2018 года на территории Владивостока начала осуществлять деятельность ипотечная компания "Саргасдв", которая предлагала лицам, имеющим право распоряжаться средствами материнского капитала, заключать фиктивные договоры займа на строительство жилья в Челябинской области. В целях обналичивания средств этой меры господдержки без намерения улучшать свои жилищные условия в территориальные подразделения Управления Пенсионного фонда России подано восемь пакетов документов о распоряжении средствами материнского капитала", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, по версии следствия, часть средств в размере 4 млн рублей, полученных таким образом от государства, компания обналичила и передала заявителям. При этом 1,8 млн рублей оставила себе. Материалы проверки прокуратуры были переданы в следственные органы.

"По результатам их рассмотрения в отношении участников хищения возбуждено восемь уголовных дел по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием лицом своего служебного положения в крупном размере")", - сообщает прокуратура.

Программа маткапитала

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, компенсацию расходов на услуги ЖКХ.