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В Приморье возбудили восемь уголовных дел о мошенничестве с материнским капиталом

В декабре 2018 года ипотечная компания "Саргасдв" предлагала лицам, имеющим право на получение маткапитала, заключать фиктивные договоры займа на строительство жилья в Челябинской области

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Приморье возбудили восемь уголовных дел о мошенничестве со средствами материнского капитала по национальному проекту "Демография", сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что в декабре 2018 года на территории Владивостока начала осуществлять деятельность ипотечная компания "Саргасдв", которая предлагала лицам, имеющим право распоряжаться средствами материнского капитала, заключать фиктивные договоры займа на строительство жилья в Челябинской области. В целях обналичивания средств этой меры господдержки без намерения улучшать свои жилищные условия в территориальные подразделения Управления Пенсионного фонда России подано восемь пакетов документов о распоряжении средствами материнского капитала", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, по версии следствия, часть средств в размере 4 млн рублей, полученных таким образом от государства, компания обналичила и передала заявителям. При этом 1,8 млн рублей оставила себе. Материалы проверки прокуратуры были переданы в следственные органы.

"По результатам их рассмотрения в отношении участников хищения возбуждено восемь уголовных дел по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием лицом своего служебного положения в крупном размере")", - сообщает прокуратура.

Программа маткапитала

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, компенсацию расходов на услуги ЖКХ.

Теги
РоссияПриморский крайЧелябинская область
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