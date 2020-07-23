СМИ: восемь человек пострадали в ДТП в Боготе

БОГОТА, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов, которое произошло в столице Колумбии. Об этом в среду сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в среду вечером в северной части Боготы. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство врезалось в другой автобус. Восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование причин инцидента.