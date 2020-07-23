Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки увеличилась более чем на 5 тыс. га

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась за прошедшие сутки более чем на 5 тыс. га, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"За сутки площадь пожаров увеличилась на более чем 5 тыс. га за счет прироста площадей пожаров в зоне контроля. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Алданского, Среднеколымского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Томпонского районов, где зарегистрировано 88 очагов природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет", - говорится в сообщении.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 110 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 336,1 тыс. га. При этом площадь активного горения составляет более 504 га. За сутки возникли 28 пожаров и 36 ликвидированы.

К тушению лесных пожаров за сутки привлекались 709 человек и 60 единиц техники. Для ликвидации потенциальной угрозы пожаров вблизи села Крест-Хальджай Томпонского района авиация сбросила 45 тонн воды.

Ведется непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона. С учетом отсутствия осадков и усиления ветра существует вероятность задымления в 16 населенных пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского и Момского районов.

В лесах Якутии 2 июля ввели режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).