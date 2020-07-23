Жителя Хабаровска приговорили к восьми годам колонии за нападение на инкассаторов

ТАСС, 23 июля. Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за разбойное нападение на инкассаторов в 2006 году, один из которых был убит, другой получил ранение. Об этом в четверг сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Осужденный является одним из трех участников группы, напавшей на инкассаторов 14 июля 2006 года. Один был убит во время задержания, когда оказал вооруженное сопротивление. Второй фигурант приговорен к 15 годам лишения свободы в 2010 году, третий скрывался за пределами Российской Федерации.

"В 2018 году правоохранительные органы установили его местонахождение, он проживал на территории иностранного государства. В 2019 году его этапировали в Хабаровск после проведения необходимых следственных действий. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

14 июля 2006 года трое подельников в филиале одного из банков Хабаровска совершили вооруженное нападение на инкассаторов для хищения денег. Злоумышленники похитили 14 млн рублей. После преступления они скрылись. Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").