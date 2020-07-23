В Якутии частично локализовали лесной пожар в 5 км от села возле нефтебазы

ЯКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Лесной пожар, действующий в 5,2 км от села Хонуу Момского района Якутии возле нефтебазы, частично локализовали, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В районе действуют три опасных лесных пожара рядом с тремя селами. Реальную угрозу населенным пунктам и объектам экономики и аэронавигации представляют пожары возле нефтебазы села Хонуу и вблизи села Буор-Сысы", - привели в сообщении слова главы Момского района Ивана Павлова.

Для защиты нефтебазы возле села Хонуу задействованы 10 специалистов "Якутлесресурса" и 80 добровольцев, которые работают в две смены. "Пожар [у Хонуу] частично локализован, для защиты объекта сделана минерализованная полоса длиной 5,6 км. Ведутся постоянное окарауливание и тушение возникающих возгораний. Все силы и средства в полной готовности", - сказали в пресс-службе регионального правительства.

По словам Павлова, лесной пожар находится в 1,2 км от села Буор-Сысы. На тушении работают 20 добровольцев и пять работников "Якутлесресурса". Отмечается, что к работам по тушению данных лесных пожаров в районе привлечены 11 единиц техники - водовозки, тракторы. На территории Момского района с 21 июля действует режим ЧС.

Как сообщили в пресс-службе Госкомобеспечения Якутии, лесные пожары обнаружены в 4 км от села Буор-Сысы, 6 км от села Соболох, в 5,2 км от села Хонуу. По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 110 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, более 336,1 тыс. га. При этом площадь активного горения составляет более 504 га. За сутки возникли 28 пожаров и 36 ликвидированы.

В лесах Якутии 2 июля введен режим ЧС регионального характера. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории).