Глава фирмы в Хабаровске отправится в колонию за хищение более 15 млн рублей из бюджета

ТАСС, 23 июля. Суд в Хабаровске приговорил руководителя коммерческой компании к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки и мошенничество при выполнении контрактов по сейсмоусилению жилых домов в городе Советская Гавань. Ущерб бюджету города составил более 15 млн рублей, сообщается в четверг на сайте СУ СК РФ по региону.

Власти города Советская Гавань, расположенного на восточном побережье Хабаровского края с населением 23,5 тыс. человек, реализовывали федеральную программу "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы". Для этого они заключили три муниципальных контракта с коммерческой компанией для сейсмоусиления девяти жилых домов.

"Руководитель коммерческой организации с сентября 2013 года по ноябрь 2015 года с целью хищения бюджетных средств внес заведомо ложные сведения о стоимости материалов, которые были использованы при наружной отделке жилых домов. По итогам выполнения контракта были перечислены денежные средства в завышенном объеме (свыше 15 млн рублей от их реальной стоимости), что повлекло причинению бюджету города Советская Гавань ущерба в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Следствие также установило, что осужденный дал взятку в 1,3 млн рублей заместителю главы администрации города для покровительства, так как чиновник отвечал за контроль проводимых работ по сейсмоусилению. Еще 380 тыс. рублей глава коммерческой компании передал в качестве взятки должностному лицу, который отвечал за строительный контроль. Было возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"), статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), и статье 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - уточняется в сообщении.

Взяткополучатель - заместитель главы администрации города Советская Гавань в 2017 году приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в 2,7 млн рублей.