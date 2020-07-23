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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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СК требует заочного ареста еще одного фигуранта дела Абызова

Следствие объявило Андрея Титаренко в международный розыск
Михаил Абызов (в центре) Сергей Карпухин/ТАСС
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Михаил Абызов (в центре)
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие объявило в международный розыск очередного фигуранта дела экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и требует его заочного ареста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

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"Следствие требует заочного ареста Андрея Юрьевича Титаренко. Согласно данным следствия, он проходит по делу Абызова и объявлен в международный розыск", - сказала представитель суда.

Согласно данным картотеки суда, Титаренко заочно обвиняется в легализации денег, участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве.

Ранее сообщалось, что 15 июля по обвинению в коммерческом подкупе были арестованы четверо новых фигурантов дела Абызова - бывшие топ-менеджеры ОАО "Сибирской энергетической компании" (СИБЭКО) Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-ком" Олег Серебренников. Как полагает следствие, в 2017 году Абызов, занимая должность министра, фактически оставался владельцем контрольного пакета акций СИБЭКО, которые были оформлены на подконтрольные ему офшорные компании. Желая продать этот пакет акций, Абызов передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей Власову, Балан и Роженковой, которые скрытно от акционеров, контролирующих органов и работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию, в том числе финансового характера, о деятельности СИБЭКО.

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РоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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