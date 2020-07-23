Свердловский облсуд вернул под домашний арест гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об освобождении под залог гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова по делу о коррупции. Гендиректор отправлен под домашний арест, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Кызласова под залог 2,5 млн рублей. "Постановление Ленинского районного суда отменить и избрать в отношении Кызласова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 октября. Залог вернуть залогодателю", - сказала судья. Заседание суда транслировалось онлайн.

Свердловский областной суд также отменил решение об освобождении экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Шилиманова под под залог 1,5 млн рублей.

Кроме того, Кызласову и Шилиманову предъявят новое обвинение, сообщил представитель следствия в ходе заседания Свердловского областного суда.

"В настоящее время по уголовному делу необходимо предъявить новое обвинение двум обвиняемым Шилиманову и Кызласову, после этого в зависимости от разных показаний принять решение о необходимости [проведения] дополнительных мероприятий", - сказал представитель следствия в ответ на вопрос судьи о том, на каком этапе находится производство уголовного дела. Он не уточнил, в чем именно заключается новое обвинение.

Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). 15 июля Ленинский суд Екатеринбурга освободил их под залог.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика. Был задержан и Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири.