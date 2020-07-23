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Свердловский облсуд вернул под домашний арест гендиректора ОЭЗ "Титановая долина"

Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее освободил его под залог
Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в Ленинском районном суде. 19 февраля 2020 года Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов во время рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в Ленинском районном суде. 19 февраля 2020 года
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об освобождении под залог гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова по делу о коррупции. Гендиректор отправлен под домашний арест, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Кызласова под залог 2,5 млн рублей. "Постановление Ленинского районного суда отменить и избрать в отношении Кызласова меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 октября. Залог вернуть залогодателю", - сказала судья. Заседание суда транслировалось онлайн.

Свердловский областной суд также отменил решение об освобождении экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Шилиманова под под залог 1,5 млн рублей. 

Кроме того, Кызласову и Шилиманову предъявят новое обвинение, сообщил представитель следствия в ходе заседания Свердловского областного суда.

"В настоящее время по уголовному делу необходимо предъявить новое обвинение двум обвиняемым Шилиманову и Кызласову, после этого в зависимости от разных показаний принять решение о необходимости [проведения] дополнительных мероприятий", - сказал представитель следствия в ответ на вопрос судьи о том, на каком этапе находится производство уголовного дела. Он не уточнил, в чем именно заключается новое обвинение.

Кызласов и Шилиманов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). 15 июля Ленинский суд Екатеринбурга освободил их под залог.

Кызласов был задержан 17 февраля во время передачи взятки в 2,5 млн рублей, которую, по версии следствия, он вымогал у субподрядчика. Был задержан и Шилиманов. После этого прошли обыски в "Титановой долине" и в доме Кызласова.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. 

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