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Полиция пресекла деятельность притона с проститутками в центре Москвы

Притон находился в помещении массажного салона

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали организаторов притона с проститутками в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

"В одном из массажных салонов на улице Земляной Вал сотрудники полиции задержали подозреваемых в организации притона для занятия проституцией. Установлено, что ранее не судимые 41-летний и 33-летняя приезжие в помещении массажного салона организовали притон, в котором девушки оказывали услуги интимного характера за денежное вознаграждение", - сказал Васенин.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде. На задержанных девушек составили административные протоколы за занятие проституцией.

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