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Предприниматель Кюнер осужден на восемь лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве

Суд также назначил ему штраф в размере 1,5 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский городской суд приговорил к восьми годам колонии топ-менеджера компании "Стройфасад" Станислава Кюнера, обвиняемого в хищении около 1,3 млрд рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Предприниматель ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. "Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима", - огласил приговор судья Сергей Груздев. Суд также назначил Кюнеру штраф в размере 1,5 млн рублей.

Уголовное дело Кюнера слушалось в особом порядке и в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела грифа "совершенно секретно". В ходе прений сторон гособвинение запросило для подсудимого семь лет колонии строгого режима.

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