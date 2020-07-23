Суд в Волгограде приговорил 60-летнего мужчину к 17,5 года колонии за насилие над детьми

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Волгоградский областной суд приговорил ранее судимого 60-летнего мужчину к 17 с половиной годам заключения в колонии особого режима за серию преступлений в отношении детей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Ранее судимый 60-летний местный житель признан виновным в совершении трех эпизодов по ч. 5 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего"). Областной суд приговорил виновного к 17 с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в мае и августе прошлого года злоумышленник на улицах Волгограда знакомился с малолетними школьницами, представляясь им детским врачом или почтальоном, затем под надуманными предлогами уводил девочек в укромные места, где совершал в отношении них действия сексуального характера. Известно, что одно из преступлений он совершил в квартире потерпевшей, куда осужденный проник обманом.

Отмечается, что в 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет.