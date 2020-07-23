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В Полтаве автоугонщик взял в заложники полицейского

Мужчина угрожает работникам полиции гранатой, с ним ведут переговоры

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Полиция Полтавы проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Об этом в четверг сообщила пресс-служба местной полиции.

"На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством", - отметили в пресс-службе.

По его данным, мужчина угрожает работникам полиции гранатой РГД-5. С ним ведут переговоры. "На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы".

В то же время ряд местных СМИ сообщил, что угонщик взял в заложники полицейского.

Позже замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник взял в заложники начальника местного уголовного розыска. 

"Злоумышленник обменял удерживаемого сотрудника уголовного розыска на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан", - написал Геращенко в четверг в Facebook.

"Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться, не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская спецоперация "Гром", - отметил Геращенко.

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