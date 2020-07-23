СК проверит данные о нападении с газовым пистолетом на женщину с ребенком в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о нападении мужчины с газовым пистолетом на женщину с ребенком в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что в поселке Нахабино Красногорского городского округа мужчина в ходе конфликта с женщиной, гуляющей с годовалым ребенком, выстрелил из газового пистолета в ее сторону. В результате девочка получила химические ожоги лица, шеи и верхних конечностей и была госпитализирована.

"По данной информации СМИ следственным отделом по Красногорску организована доследственная проверка, - сообщили в ГСУ. - В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, опрашиваются очевидцы, устанавливается личность мужчины". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.