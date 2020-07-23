Вологодские следователи выявили "черных риелторов", убивавших пенсионеров

ВОЛОГДА, 23 июля. /ТАСС/. Следователи Вологодской области в рамках расследования уголовного дела о пропаже пенсионера задержали группу "черных риелторов", которые похищали и убивали одиноких пожилых людей с целью завладеть их недвижимостью. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"В рамках расследования уголовного дела в отношении группы "черных риелторов" по факту безвестного исчезновения одинокого 64-летнего пенсионера и мошеннических действий с его недвижимостью выявили факт аналогичного убийства 67-летнего местного жителя, тело которого в ходе многочисленных поисковых мероприятий удалось обнаружить в Вологодском районе", - говорится в сообщении.

Уголовные дела об убийстве пенсионеров соединены в одно производство в связи с признаками серийности, схожими обстоятельствами их совершения и данными, указывающими на причастность одного и того же лица к их совершению.

По данным следствия, в январе 2020 года родственники 64-летнего мужчины потеряли с ним связь и обратились в полицию. При проверке вещей мужчины была установлена пропажа паспорта, по которому позднее в одном из соседних регионов была предпринята попытка зарегистрировать право собственности на недвижимость. В ходе оперативной операции удалось задержать мужчину, который представился именем пропавшего, а затем еще троих предполагаемых соучастников. Все задержанные были доставлены в Вологду и арестованы. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Убийство", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Мошенничество", "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" и "Кража", все уголовные дела соединены в одно производство.

Тело пропавшего мужчины было обнаружено на приусадебном участке одного из задержанных. В рамках расследования уголовного дела следователи проверили задержанных на причастность к аналогичным случаям о пропаже одиноких пожилых людей, во время обысков в квартире у одного из задержанных были обнаружены документы 67-летнего владельца четырехкомнатной квартиры, связь с которым была потеряна еще осенью 2019 года.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по области, на данный момент установлены две жертвы банды, но следователи продолжают проверять причастность обвиняемых к другим аналогичным случаям пропажи одиноких пенсионеров.