Житель Волгограда обвиняется в насилии и угрозе убийством, совершенными 16 лет назад

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Волгоградские следователи предъявили обвинение ранее судимому местному жителю в совершении особо тяжких преступлений, совершенных 16 лет назад. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"53-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством"), ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством"). Материалы следствия с обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в прокуратуру Волгоградской области", - сказала Рудник.

По данным следствия, в конце июня 2004 года обвиняемый в городе Волжский зашел за незнакомой 19-летней девушкой в подъезд дома, вошел вместе с ней в кабину лифта, где, нажав кнопку принудительной остановки подъемника и угрожая потерпевшей ножом, совершил в отношении нее насильственные половые преступления. По данному факту следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело, но установить и задержать лицо, совершившее преступления, тогда не представилось возможным.

На месте происшествия 16 лет назад следователями были обнаружены следы пальцев рук злоумышленника. Их проверка по специализированным базам данных дала положительный результат лишь в этом году - было установлено совпадение с ранее судимым волгоградцем, который уже успел отбыть наказание за совершение аналогичного преступления.

Мужчина был задержан и на первом же допросе признался в совершенном 16 лет назад преступлении, назвав все детали и обстоятельства.