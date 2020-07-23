Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности Фургала к убийствам

"Могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности, - заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете". - У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом".

Глава СК добавил, что недовольство жителей Хабаровского края можно понять. "Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности", - пояснил Бастрыкин.

Среди доказательств глава СК отметил результаты экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-разыскной деятельности. "Для следствия очевидно, что решения о совершении вменяемых преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов, - сказал глава СК. - Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная и аналитическая работа". При этом раскрыть все подробности дела Бастрыкин не смог из-за тайны следствия.