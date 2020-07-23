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Суд отменил арест экс-зампредседателя правления банка "БФГ-Кредит" и оставил его в СИЗО

Ему продлили срок нахождения в СИЗО до 24 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы об аресте бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-кредит" Михаила Дорогинина по делу о хищении около 13 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в суде, при этом апелляционная инстанция оставила его под стражей.

"Мосгорсуд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дорогинина, установив срок нахождения обвиняемому в СИЗО до 24 июля", - сказала пресс-секретарь Басманного суда, где в четверг снова будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте обвиняемого.

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