Суд отменил арест экс-зампредседателя правления банка "БФГ-Кредит" и оставил его в СИЗО

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы об аресте бывшего заместителя председателя правления банка "БФГ-кредит" Михаила Дорогинина по делу о хищении около 13 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в суде, при этом апелляционная инстанция оставила его под стражей.

"Мосгорсуд отменил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дорогинина, установив срок нахождения обвиняемому в СИЗО до 24 июля", - сказала пресс-секретарь Басманного суда, где в четверг снова будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте обвиняемого.