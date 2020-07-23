В Нижегородской области два сотрудника ГУ ФСИН задержаны по делу о превышении полномочий

ТАСС, 23 июля. Главный экономист ГУ ФСИН России по Нижегородской области Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела ГУ ФСИН Евгений Зюзин задержаны по делу о превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) были задержаны начальник регионального ГУ ФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин. Следствие считает, что в июле 2020 года они потребовали от сотрудников ведомства, поощренных премиями по итогам работы за первый квартал года, часть денежных выплат. Получив деньги, они использовали их на личные нужды.

"23 июля по подозрению в совершении данного преступления задержаны еще два фигуранта - главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, следствие направит ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.