Экспертиза признала вменяемым жителя Рязанской области, застрелившего пять человек

ТАСС, 23 июля. Эксперты признали вменяемым обвиняемого в расстреле пяти человек в Елатьме Рязанской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Что известно о стрельбе под Рязанью

"Экспертиза обвиняемого проводилась в Рязани, он признан вменяемым", - пояснили в ведомстве.

Вечером 4 апреля мужчина вышел на балкон и сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между сторонами произошел конфликт, после чего подозреваемый взял ружье, вышел в подъезд и застрелил четырех молодых людей и женщину.