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Экспертиза признала вменяемым жителя Рязанской области, застрелившего пять человек

Мужчина открыл огонь по компании молодых людей, громко разговаривавших под окнами его квартиры

ТАСС, 23 июля. Эксперты признали вменяемым обвиняемого в расстреле пяти человек в Елатьме Рязанской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

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"Экспертиза обвиняемого проводилась в Рязани, он признан вменяемым", - пояснили в ведомстве.

Вечером 4 апреля мужчина вышел на балкон и сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. Между сторонами произошел конфликт, после чего подозреваемый взял ружье, вышел в подъезд и застрелил четырех молодых людей и женщину.

Теги
РоссияРязанская область
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