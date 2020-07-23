МВД сообщило о нарушениях со стороны иностранцев, оставшихся в России из-за коронавируса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД России зарегистрировало ряд нарушений общественного порядка со стороны иностранцев, которые остались в стране из-за коронавируса. Возбудили несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, составили почти 40 административных протоколов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"В июле текущего года, несмотря на принимаемые в соответствии с указом президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" меры, в столичном регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что зафиксированы случаи, когда правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. А анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работников с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств.

"По указанным событиям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212 ("Массовые беспорядки"), 213 ("Хулиганство") УК РФ. Восемь человек уже заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 327 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") УК РФ", - сказали в ведомстве.

В МВД также отметили, что министерство направило обращения в дипломатические представительства государств - участников СНГ с просьбой разъяснить соотечественникам, временно пребывающим или проживающим в России, недопустимость противоправных действий. В территориальные органы МВД России дали указание о незамедлительном реагировании на подобные проявления, принятии необходимых мер по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

"В этой связи обращаем внимание, что правонарушители будут привлекаться к ответственности, предусмотренной законом. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством РФ в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в РФ сроком на 5 лет. Вместе с тем подразделения МВД России в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами контролируют оперативную обстановку во всех субъектах РФ. В первом полугодии 2020 года противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, зарегистрировано на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года", - заключили в МВД.