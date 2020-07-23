Задержаны 22 члена террористической ячейки, вербовавшей в ряды боевиков в Сирии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ФСБ в ходе масштабной операции при взаимодействии с МВД и Росгвардии задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).

"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, члены ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры на территории Сирии. "При задержании обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана", а также паспорта с ложными установочными данными, которые использовались для осуществления противоправной деятельности", - сообщили в ЦОС.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.