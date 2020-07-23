СМИ: захвативший заложника в Полтаве лечится в психиатрической клинике

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрыпник, захвативший заложника в Полтаве и угрожавший взорвать гранату, был ранее неоднократно судим, находился на принудительном лечении в психиатрической больнице, а также имел проблемы с наркотиками.

"В 2017 году [Скрыпник] был помещен на принудительное лечение в Полтавскую областную психбольницу с диагнозом "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении, суицидальные намерения, агрессия к окружающим", - утверждает издание "Страна" в своем Telegram-канале. Кроме этого, сообщается, что 1 июня текущего года злоумышленник был лишен прав на год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Официального подтверждения этой информации нет.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что Скрыпник был неоднократно судим: в 2007 году он был осужден по статье о мелкой краже, в 2008 году - за кражу и мошенничество, а в 2014 году - за производство и хранение наркотиков.

Ранее в четверг в Полтаве 32-летний бывший участник силовой операции в Донбассе Роман Скрыпник захватил в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату. Позднее начальник уголовного розыска Полтавы Виталий Шиян обменял себя на полицейского. В дальнейшем злоумышленник вместе с заложником на автомобиле покинули Полтаву. Телеканал "Наш" со ссылкой на источники в МВД Украины сообщил, что операция по обезвреживанию злоумышленника успешно завершена. Официального подтверждения этого пока нет

За последние двое суток нынешний случай с захватом заложника стал уже вторым на территории Украины. 21 июля в Луцке террорист захватил автобус с 13 пассажирами, в дальнейшем он сдался, а люди были освобождены, пострадавших нет.