Суд во Владимире поместил под стражу поставщиков просроченных аппаратов ИВЛ из Костромы

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира поместил под стражу на два месяца руководителей компаний из Костромской области, которые обвиняются в поставке просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницы Владимирской области. Об этом в четверг сообщается на сайте суда.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО "НПФ "Костромская медтехника", ООО "НПФ "Костромская медтехника - сервис" Г. и коммерческого директора ООО "НПФ "Костромская медтехника" Р. <…> Обвиняемому Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 20 сентября 2020 года включительно. Обвиняемой Р. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 19 сентября включительно", - говорится в сообщении.

22 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту поставки за счет спонсоров в горбольницу №6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Позже стало известно, что меценаты закупали просроченные аппараты ИВЛ из той же серии, что и для горбольницы Владимира, еще для двух городов региона - Коврова и Мурома. При этом оборудование не было принято на баланс медучреждений.

Руководители компаний обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238.1 ("Обращение недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, обвиняемые, достоверно зная о том, что аппараты ИВЛ "ФАЗА-5НР" выпущены в период с 1995 года по 2001 год, а срок их регистрационного удостоверения истек в ноябре 2008 года, и эксплуатация техники невозможна и не допускается, сбыли значительному количеству организаций на территории Владимирской области недоброкачественные и незарегистрированные в установленном законом порядке аппараты ИВЛ на общую сумму в 10,8 млн рублей.

Кроме того, они обвиняются в совершении хищения денег на общую сумму в 10,8 млн рублей.