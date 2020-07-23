В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за загрязнения почвы нефтепродуктами

ПЕРМЬ, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после разлива нефтепродуктов вблизи села Ореховая гора Чернушинского района Пермского края, в результате чего загрязнилась почва. Об этом в четверг сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Установлено, что на землях, расположенных вблизи села Ореховая гора Чернушинского района, при замене участка нефтепровода произошел разлив нефтепродуктов на почву. В итоге вредные вещества попали в недра, произошло их загрязнение возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли")", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, размер ущерба, причиненный окружающей среде, по предварительным оценкам, превысил 4 млн рублей.

Ранее Россельхознадзор сообщил еще об одном инциденте с загрязнением почвы нефтепродуктами. В Октябрьском районе Пермского края, где на промышленном участке в почвенных образцах обнаружено превышение содержания норматива нефтепродуктов и цинка, уровень загрязнения территории выше нормы - более 10 г/кг почвы.