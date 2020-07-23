В Астраханской области 65 тыс. человек остались без воды

АСТРАХАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Весь Ахтубинский район Астраханской области, где проживают около 65 тыс. человек, остался без воды из-за аварии на водопроводе. Об этом ТАСС сообщил глава района Алексей Кириллов.

"Кроме Ахтубинска, воды нет нигде, все наши поселки, 14 населенных пунктов, "сидят" на магистральном водопроводе, там вода с речки поднимается на станцию, труба порвалась между подъемом и станцией. Трубы у нас гнилые, это уже ни для кого не секрет", - рассказал Кириллов.

Он добавил, что ремонт займет несколько часов, он осложняется тем, что труба находится в труднодоступном месте. "Будем стараться ускориться, но часа три это займет точно. Там еще нужно, чтобы вся вода спустилась с магистрали, это тоже займет время", - отметил глава района.

Ранее поселок Нижний Баскунчак Ахтубинского района на три недели остался без воды из-за прорыва водопроводных сетей. Тогда местным депутатам пришлось вводить режим ЧС на территории населенного пункта, чтобы организовать подвоз воды населению. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

Износ водопроводных сетей в Астраханской области, по данным администрации губернатора, составляет 83%, это самый высокий показатель в Южном федеральном округе. До 2024 года на модернизацию существующих и строительство новых водопроводов в Астраханской области по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология" направят 1,8 млрд рублей.